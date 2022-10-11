«Вы можете ничего не делать»: Спикер горсовета Петрозаводска дала совет при нарушении осанки

Надежда Дрейзис рассказала, что делать, столкнувшись с диагнозом «нарушение осанки».

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети объяснила, что делать родителям, столкнувшись с диагнозом «нарушение осанки», который ортопеды часто ставят детям. Она привела слова детского ортопеда Геворгиз Софии Александровны.

«Что такое осанка? Осанка — это привычное (т.е. удобное) положение тела в пространстве. Как привычное и удобное положение тела может быть нарушено? Ответ прост: никак. У наших иностранных коллег нет термина „нарушение осанки“, они говорят просто „рoor posture“ — то есть слабая поза или положение», — объяснила ортопед.

По словам Софии Геворгиз, неправильно приводить телосложение определенного человека к общему знаменателю. По различным причинам осанка может быть у всех разная.

«На какой тип стоит действительно обращать внимание? Это так называемая „плоская спина“. Данный тип действительно должен насторожить как родителя, так и врача. Все дело в том, что с уплощения грудного кифоза и становления „плоской“ спины начинается всем известное заболевание — сколиоз. Не стоит переживать слишком сильно. Достаточно показаться врачу и проходить профилактический осмотр 1 раз в полгода, — рассказала ортопед, — Да, вы можете ничего не делать. Но любая физическая активность полезна как для ребенка, так и для родителя. Иностранные коллеги рекомендуют специальные упражнения, направленные на укрепление мышц спины и брюшного пресса. Те самые мышцы, которые помогают держать тело в пространстве. Если же ваш ребенок не хочет заниматься специальными упражнениями, но хочет заниматься, к примеру, фигурным катанием или каратэ — разрешите ему. Самое главное, чтобы ребенок поддерживал ежедневную активность. Какая она будет — решать ему».