ВЫ ОЧЕНЬ УДИВИТЕСЬ: Иосиф Пригожин кардинально сменил имидж

Иосиф Пригожин удивил своих подписчиком резкой сменой прически.

Как видно на свежем фото, продюсер неожиданно обзавелся копной светлых волос, пишет lady.

"Как вам я с такой прической? По-моему, я здесь на Дробыша похож. Я же говорю, когда-то я был блондином, но мне никто не верит", - смеется Иосиф Пригожин.

Однако поклонники стали спорить, выдвигать свои версии сходства с известными личностями и выдуманными персонажами.

"На Валерию похож стал", "Я подумала, Ургант отбелил волосы", "Песняры", "Зачем Николаева обрили?", "На Феону тут похож", "На Преснякова", "На канцлера Германии похож", — не на шутку разошлись пользователи Сети в комментариях.