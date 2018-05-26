ВЫ ОЧЕНЬ УДИВИТЕСЬ: Иосиф Пригожин кардинально сменил имидж

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Иосиф Пригожин удивил своих подписчиком резкой сменой прически.
Как видно на свежем фото, продюсер неожиданно обзавелся копной светлых волос, пишет lady.
"Как вам я с такой прической? По-моему, я здесь на Дробыша похож. Я же говорю, когда-то я был блондином, но мне никто не верит", - смеется Иосиф Пригожин.
Однако поклонники стали спорить, выдвигать свои версии сходства с известными личностями и выдуманными персонажами.
"На Валерию похож стал", "Я подумала, Ургант отбелил волосы", "Песняры", "Зачем Николаева обрили?", "На Феону тут похож", "На Преснякова", "На канцлера Германии похож", — не на шутку разошлись пользователи Сети в комментариях.
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