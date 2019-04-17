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Новости. Общество
10:44, 17 Апреля 2019
фото: марцводы.рф

"Вы тут позор устраиваете" - журналистов выгнали с совещания о судьбе санатория "Марциальные воды"

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Руководитель профсоюзов Карелии Илья Косенков попросил СМИ удалиться с рабочего совещания по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО "Санаторий "Марциальные воды".

"Я хочу сразу сказать вам, коллеги, что это совещание рабочее для внутреннего использования. Я не знаю, кто пригласил уважаемых журналистов, они мне симпатичны и приятны, но я вижу следующую опасность. Опасность в чем? Будут написаны статьи, материалы с какими-то негативными фактами, что в свою очередь отразится на посещаемости санатория. Мы со своей стороны можем самостоятельно принять свои решения. Безусловно, по итогам этих решений, ту часть, которую мы посчитаем нужной, мы донесем до СМИ. Я считаю, что те вопросы, которые касаются непосредственно финансово-хозяйственной деятельности – наличие задолженности, наличие, может быть, планов коммерческих – я считаю, что их не надо опубличивать", - сказал Косенков перед началом совещания.

Часть участников совещания были против, чтобы оно было закрыто.

"Нам не надо скрывать ничего. Бардак навели, так давайте с этим бардаком будем разбираться", - заявил председатель карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев.

Он же предложил поставить на голосование вопрос о возможности присутствовать на совещании представителям СМИ.

"Вопрос совещания инициирован мной, как председателем Союза, с приглашением заинтересованных сторон. Здесь мы не коллегиальным органом принимаем решения", - парировал Косенков.

Участникам совещания, которые высказались против удаления журналистов, Косенков также предложил покинуть встречу.
"Вы уже тут позор устраиваете!" - заявила одна из участниц заседания.

В марте сообщалось, что государственная инспекция труда в Карелии выявила крупную задолженность по заработной плате в санатории "Марциальные воды".

"В ходе проверки в отношении ООО "Санаторий "Марциальные воды" была выявлена задолженность по выплате заработной платы 74 работникам в размере 1 миллион рублей", - сообщало ведомство.

Работодателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в декабре 2018 года эффективность работы менеджмента ООО "Санаторий Марциальные воды" была признана неэффективной. Об этом как раз писала республиканская организация профсоюзов работников жизнеобеспечения.

Также суды вынесли обвинительные приговоры бывшим руководителям санатория по уголовным статьям.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-17 10:56:55
Под "чутким контролем" профсоюзов Карелии санаторий "Марциальные воды" просто нагло обворован и пришёл в удручающее состояние. Не знаю кому захочется в этот "санаторий" поехать на отдых.
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