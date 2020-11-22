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Вы уже переболели коронавирусом? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:16, 23 Ноября 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19.

Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных – болеют взрослые и дети, кто в тяжелой форме, кто бессимптомно.

На сегодняшний день в Карелии госпитализированы 684 человека, инфицированных коронавирусом. Среди пребывающих в стационаре – 616 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 56 – в тяжелом и 12 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

На 23 ноября в Карелии зарегистрировано 12785 случаев заражения COVID-19, 6685 – выздоровели.

"Столица на Онего" интересуется у читателей: Вы уже переболели коронавирусом?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-23 15:20:38
Эту неприятность мы переживём, не такое переживали. Но выводы сделаем :)
бюджет
2020-11-23 15:08:15
А ГДЕ есть ИВЛ??? Хочу ВСЕ знать.
Fit G
2020-11-23 14:57:02
Кабы не было зимы
В городах и селах,
Никогда б не знали мы
Этих дней веселых.
Не кружила б малышня
Возле снежной бабы,
Не петляла бы лыжня,
Кабы, кабы, кабы...
Chel
2020-11-23 14:53:32
..тогда мы идём к вам..
тетка
2020-11-23 14:45:21
По плохим делам опять впереди всех. Кому-нибудь стыдно?
gaudealis
2020-11-23 14:25:41
Как бы да, но как бы нет.
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