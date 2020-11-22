Вы уже переболели коронавирусом? (ОПРОС)

Карелия вышла на первое место в России по суточному приросту заболеваемости COVID-19.

Каждый день в нашем небольшом регионе регистрируется 300 и более новых инфицированных – болеют взрослые и дети, кто в тяжелой форме, кто бессимптомно.

На сегодняшний день в Карелии госпитализированы 684 человека, инфицированных коронавирусом. Среди пребывающих в стационаре – 616 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 56 – в тяжелом и 12 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

На 23 ноября в Карелии зарегистрировано 12785 случаев заражения COVID-19, 6685 – выздоровели.

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