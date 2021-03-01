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Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)

Новости. Общество
08:20, 02 Марта 2021
фото: © коллаж "Столица на Онего"
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В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

В список мы включили главу Карелии Артура Парфенчикова, его замов, а также министров.

Роман Голубев – Министр образования и спорта



Олег Ермолаев – министр экономического развития



Сергей Киселев – министр по национальной политике



Игорь Корсаков – вице-премьер по вопросам здравоохранения



Владимир Лабинов – министр сельского хозяйства



Владимир Любарский – замглавы по региональной политике



Михаил Охлопков – министр здравоохранения



Артур Парфенчиков – глава Карелии



Дмитрий Родионов – вице-премьер



Виктор Россыпнов – министр строительства, ЖКХ и энергетики



Александр Чепик – премьер-министр



Алексей Шабанов – представитель главы Карелии в Заксобрании

Сергей Щебекин – министр транспорта

Алексей Щепин – министр природы

Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
анунак
2021-03-02 08:34:15
А где женщины Карельского правительства? Или опрос для геев?
Горожанин
2021-03-02 08:29:45
Кто выдумал такое совмещение - "министр спорта и образования". Испокон веков народ говорит: "сила есть - ума не надо!"
Гость
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