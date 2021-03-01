Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.
Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.
В список мы включили главу Карелии Артура Парфенчикова, его замов, а также министров.
Роман Голубев – Министр образования и спорта
Олег Ермолаев – министр экономического развития
Сергей Киселев – министр по национальной политике
Игорь Корсаков – вице-премьер по вопросам здравоохранения
Владимир Лабинов – министр сельского хозяйства
Владимир Любарский – замглавы по региональной политике
Михаил Охлопков – министр здравоохранения
Артур Парфенчиков – глава Карелии
Дмитрий Родионов – вице-премьер
Виктор Россыпнов – министр строительства, ЖКХ и энергетики
Александр Чепик – премьер-министр
Алексей Шабанов – представитель главы Карелии в Заксобрании
Сергей Щебекин – министр транспорта
Алексей Щепин – министр природы
Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.
Итак, голосуем здесь.
Комментарии