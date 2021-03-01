Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

В список мы включили главу Карелии Артура Парфенчикова, его замов, а также министров.

Роман Голубев – Министр образования и спорта







Олег Ермолаев – министр экономического развития







Сергей Киселев – министр по национальной политике







Игорь Корсаков – вице-премьер по вопросам здравоохранения







Владимир Лабинов – министр сельского хозяйства







Владимир Любарский – замглавы по региональной политике







Михаил Охлопков – министр здравоохранения







Артур Парфенчиков – глава Карелии







Дмитрий Родионов – вице-премьер







Виктор Россыпнов – министр строительства, ЖКХ и энергетики







Александр Чепик – премьер-министр







Алексей Шабанов – представитель главы Карелии в Заксобрании

Сергей Щебекин – министр транспорта

Алексей Щепин – министр природы





Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.