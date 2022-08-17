Выборы главы Карелии пройдут без кандидата от партии пенсионеров

Кандидат на должность главы Республики Карелия Валерий Таборов уведомил ЦИК, что не будет участвовать в выборах.

Об этом сообщили в региональном Центризбиркоме. Таборов представил в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры.

Он шел на выборы как кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Ранее заявление в ЦИК о снятии своей кандидатуры написал еще один участник предвыборной кампании Дмитрий Фабрикантов, представлявший «Партию Роста».