Выехавшая на «встречку» легковушка спровоцировала аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло утром 14 ноября.

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась 14 ноября в 7.28 утра. Машины не поделили дорогу перед перекрестком проспекта Александра Невского и улицы Калинина.

Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео оттуда, а также с видеорегистратора очевидца, было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей, поворачивавших с проспекта Невского на улицу Калинина, выехал на встречную полосу и там задел машину, подъезжавшую к перекрестку.

Столкновение произошло по касательной. Информации о пострадавших не поступало.