Выгодные покупки в BRANDS по акциям и распродажам

Согласно статистике, для выбора нужного товара россияне проводят в онлайне от 2 до 10 часов.

И это время, затрачиваемое лишь на одну покупку. Экономия бюджета при таком подходе очевидна, но как покупать, экономя ещё и время? Очевидно, что походы по магазинам оффлайн время не сохранят.

Незаменимым помощником в быстром поиске выгодных предложений станет платформа скидок и распродаж BRANDS.

Как пользоваться BRANDS?

Мобильность имеет значение: скачайте в AppStore приложение на телефон или планшет — и просматривайте информацию об акциях и распродажах во время обеденного перерыва или в дороге на работу. Существует и браузерная версия платформы на сайте brands.gg, использовать которую могут неавторизованные посетители. Доступен следующий функционал:

просмотр предложений по отдельным категориям товаров;

поиск распродаж по названию бренда;

информирование по срокам проведения акций.

Для зарегистрированных пользователей открываются дополнительные функции и возможности:

отображение акций в определённом городе;

оповещения по заданным настройкам;

обсуждение постов в комментариях;

дополнительные скидки за активность в соцсетях.

Узнавайте первыми о выгодных предложениях и уточняйте информацию у представителей компаний прямо на площадке Брендс.

Преимущества BRANDS

Веб-портал объединяет большинство крупнейших магазинов и популярных брендов, публикуя только проверенную информацию о проходящих или запланированных событиях. Удастся воспользоваться промо-акциями на бесплатное первое посещение салонов красоты и тренажёрных залов, подобрать базовый гардероб со скидками до 70%, купить качественные детские вещи, выбрать технику для дома и электронику, не опасаясь подделок — найдутся предложения во всех сферах торговли и услуг.

Больше не нужно часами мониторить цены на различных сайтах — экономьте время и деньги с BRANDS.

База знаний BRANDS

Как выгодно совершать повседневные покупки, избежать незапланированных трат и отстоять свои потребительские права, вы сможете узнать из публикаций на веб-портале Брендс. В статьях публикуются лайфхаки с реальными примерами экономии, освещаются правила торговли и законодательные акты РФ, перечисляются маркетинговые приёмы и способы оценить реальные выгоды среди массы предложений.

BRANDS — ваш бесплатный путеводитель для комфортного шоппинга, присоединяйтесь!

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