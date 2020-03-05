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Выход на лед Онего в Петрозаводске смертельно опасен

Новости. Общество
15:24, 06 Марта 2020
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Лед на Онежском озере стал хрупким, выход на него может закончиться трагедией, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как сообщает сайт мэрии столицы Карелии, выезд  и выход на лёд водных объектов Петрозаводского городского округа запрещены со 2 марта.

4 марта сотрудники инспекторского отделения центра ГИМС главного управления МЧС России по Карелии, ГКУ РК "Карельская республиканская поисково-спасательная служба", управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводскога, госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, УМВД России по карельской столице провели обследование ледяного покрова Петрозаводской губы Онежского озера.

Структура ледяного покрова неоднородна, хрупкая, состоит из ломаного льда и шуги. На день проверки состояние и толщина льда не обеспечивают необходимую безопасность при выходе на лед. Выписано два протокола рыбакам, которые нарушили существующий запрет.

Администрация Петрозаводского городского округа просит соблюдать запреты и меры безопасности на водных объектах Петрозаводского городского округа.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводской губе Онежского озера на льду обнаружены многочисленные трещины и промоины. Толщина – 4-14 см.

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