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Выходцы из стран Карибского бассейна бродили в погранзоне Карелии без целей и документов

Новости. Происшествия
09:58, 26 Мая 2021
фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Иностранцев без документов задержали в районе поселка Вяртсиля, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

Трое выходцев из стран Карибского бассейна были задержаны в пограничной зоне в районе поселка Вяртсиля сотрудниками Пограничного управления.

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Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели. В ходе опроса конкретных целей прибытия на территорию приграничного района Карелии сообщить не смогли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимается решение о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-05-26 10:44:06
Не весь кокаин в МИД РФ отправили. Что-то оставили в Карибском бассейне, для себя. По-другому такой маршрут не объяснить.
кир
2021-05-26 10:34:25
Обеспечить переход надо было. И делов то. А теперь кормить придется, бестолочи.
наташка
2021-05-26 10:06:14
Пусть бы к финам валили размножаться. У них население стареет и вымирает
Изя
2021-05-26 10:10:04
наташка, а то у нас нет )))
наташка
2021-05-26 10:13:38
Изя, у вас со светлыми картавыми лицами тоже
Гость
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