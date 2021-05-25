Выходцы из стран Карибского бассейна бродили в погранзоне Карелии без целей и документов

Иностранцев без документов задержали в районе поселка Вяртсиля, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

Трое выходцев из стран Карибского бассейна были задержаны в пограничной зоне в районе поселка Вяртсиля сотрудниками Пограничного управления.

Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели. В ходе опроса конкретных целей прибытия на территорию приграничного района Карелии сообщить не смогли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимается решение о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.