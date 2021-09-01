Выходцы из стран Карибского бассейна попытались перебежать из Карелии в Финляндию

Иностранцы были задержаны, суд приговорил их к штрафу и выдворению из пределов страны, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в пограничной зоне Сортавальского района задержали выходцев из стран Карибского бассейна.

Было установлено, что иностранцы планировали незаконно пересечь государственную границу России в районе поселка Маткаселькя Сортавальского района.

Сортавальский городской суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и передвижения в пограничной зоне и назначил каждому штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

До исполнения наказания нарушители будут пребывать в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.