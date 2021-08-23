Выяснилось, что за «викинги» в доспехах гуляли по улицам райцентра в Карелии (ФОТО)

В Карелию прибыли участники морской экспедиции Клуба исторической реконструкции «Бобровый гон» города Троицк.

Об этом сообщается на странице «Троицк» Вконтакте.

Они приплыли в Лахденпохью по Ладожскому озеру на вёсельной ладье «Скальд» — копии деревянного корабля викингов.



Фото: страница «Троицк» Вконтакте

Цель путешествия — «обкатать» корабль, а затем совершить на нём путешествие в Стамбул.

Фото: страница «Троицк» Вконтакте

Появление участников экспедиции привлекло внимание жителей приладожского города. Посетители группы «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» Вконтакте написали, что «по городу бегают какие-то викинги в доспехах и другом обмундировании». Они таже были замечены в лахденпохском пабе «Викинг».