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Выяснилось, какая компания проведет пресс-тур для вип-блогеров в Карелии

Новости. Общество
09:41, 13 Июля 2020
фото: pxhere.com
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Определен победитель аукциона, который обязан организовать в республике пиар-акцию с привлечением раскрученных блогеров или одного популярного блогера.

Ранее сообщалось о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабный пресс-тур. Мероприятие должно проходить в Карелии с 27 июля по второе августа этого года. Даты проведения тура могут поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в Карелии и России.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. В техническом задании закупки были указаны конкретные и довольно строгие требования к участникам тура. Также в них сообщается, что блогер может быть и вовсе один.

На сайте госзакупок подведены итоги и названа компания, которая готова организовать мероприятие за один миллион рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-13 10:39:00
Карельский конгресс интеллектуалов в лице карельских блогеров заявляет решительный протест и намерен создать петицию против произвола чиновников. В то время, когда сотни карельских блогеров сидят без работы, правительство приглашает москвичей за миллион рублей
Juniper59
2020-07-13 10:01:46
Че-е-го?
Если это приличные блогеры, они сами интересуются тем, что им нужно.
Если кто-то приглашается отрабатывать пиар-акцию и озвучивать заданные из администрации региона сведения - так это уже никакое не блогерство, а так, заказуха, после которой в Сети можно не прославиться, а ославиться, причём за кучу бюджетных денег.
Упоминать Варламова, конечно, удобно. Вот только он - архитектор и урбанист. Про поликлинику на Ленина он что-то хорошее напишет. Что он скажет про ул. Свердлова с лестницей без пандусов, но с наваленной землёй, зато с железной рыбой, можно догадаться. А петроглифы, Соловки и рускеальская яма ему вообще будут параллельны скорее всего.
Пусть бы АО сам проехался куда надо и рассказал - у него это очень неплохо получается. А потом бы думали, на какую площадку пристроить материал.
новый
2020-07-13 09:59:23
Местечковые протестанутые на всю голову блохеры в пролете
Гость
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