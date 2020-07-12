Выяснилось, какая компания проведет пресс-тур для вип-блогеров в Карелии

Определен победитель аукциона, который обязан организовать в республике пиар-акцию с привлечением раскрученных блогеров или одного популярного блогера.

Ранее сообщалось о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабный пресс-тур. Мероприятие должно проходить в Карелии с 27 июля по второе августа этого года. Даты проведения тура могут поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в Карелии и России.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. В техническом задании закупки были указаны конкретные и довольно строгие требования к участникам тура. Также в них сообщается, что блогер может быть и вовсе один.

На сайте госзакупок подведены итоги и названа компания, которая готова организовать мероприятие за один миллион рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".