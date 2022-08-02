Выяснилось, почему приборы не помогут понять причины зловония на улицах Петрозаводска 

Причины канализационного запаха на улицах Петрозаводска невозможно установить с помощью приборов, считает Росприроднадзор.

Об этом сообщила сотрудница ведомства Юлия Манохова на заседании рабочей группы, созданной в администрации города, чтобы разобраться в проблеме зловония, на которое жалются горожане.

«Дурнопахнущие вещества для приборов малоуловимы. То есть нос очень хорошо чувствует — мы чувствуем эти дурнопахнущие вещества. А приборы их не улавливают. То есть там должна быть такая концентрация, чтобы уловить именно прибором», — пояснила Манохова.

Какими могут быть причины запаха, читайте в статье «Столицы на Онего».