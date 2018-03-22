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Новости. Экономика
14:49, 22 Марта 2018

Выявлены необоснованные расходы бюджета Петрозаводска в 2017 году

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Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в сфере организации контроля над расходованием средств городского бюджета в 2017 году на сумму 22,6 млн. рублей.

Об этом говорится в отчете КСП, направленном в Петросовет.

"Нарушений в сфере организации и осуществления контроля за законностью, результативностью использования средств бюджета Петрозаводского городского округа выявлено на сумму 22 599,6 тыс. рубле (в том числе: по результатам аудита и контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в сумме 13 171,6 тыс. рублей)", - говорится в документе.

Также выявлены необоснованные расходы на сумму 5,4 млн рублей, неэффективное использование бюджетных средств в размере 3,8 млн рублей, прочие нарушения на сумму 210 млн рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-03-22 15:50:04
Так видимо так Указы майские выполняли , вот такой ценой издержек , но ведь выполнили.....как сами о себе заявляют.
однозначно
2018-03-22 15:46:33
Паша Сандберг улыбнулся
Стас
2018-03-22 15:04:20
Ничего себе? И что? Кто наказан? Когда приходить на расстрел?
Гость
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