Выявлены необоснованные расходы бюджета Петрозаводска в 2017 году

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в сфере организации контроля над расходованием средств городского бюджета в 2017 году на сумму 22,6 млн. рублей.

Об этом говорится в отчете КСП, направленном в Петросовет.

"Нарушений в сфере организации и осуществления контроля за законностью, результативностью использования средств бюджета Петрозаводского городского округа выявлено на сумму 22 599,6 тыс. рубле (в том числе: по результатам аудита и контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в сумме 13 171,6 тыс. рублей)", - говорится в документе.

Также выявлены необоснованные расходы на сумму 5,4 млн рублей, неэффективное использование бюджетных средств в размере 3,8 млн рублей, прочие нарушения на сумму 210 млн рублей.

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