Выкупленный мэрией Петрозаводска детский сад на Древлянке откроется осенью

Администрация Петрозаводского городского округа сообщила о планах открытия детского сада, построенного АО "Специализированный Застройщик "КСМ" на Древлянке.

Власти Петрозаводска рассчитывают открыть детское учреждение, располагающееся в микрорайоне "Древлянка-7" осенью 2019 года.

Мэрия направила 210,6 млн рублей на окончательный расчет по муниципальному контракту на приобретение детского сада

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".