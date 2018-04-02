Вылет самолета "Москва-Петрозаводск" задерживается из-за непогоды в Карелии

В аэропорту "Домодедово" ожидается вылет в Петрозаводск самолет из Москвы.

Самолет по расписанию должен был вылететь в 13.20, но этого не произошло из метели в Карелии. Вылет задерживается до 15.00, но, возможно, и оно будет перенесено.

Аэропорт закрыт до 16 часов.