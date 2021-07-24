Вынесен приговор по делу о перевозке опасного груза через Карелию по поддельному документу

Суд в Карелии вынес приговор водителю из Ленинградской области, чей автомобиль был задержан в республике при перевозке груза первого класса опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд установил, что в июле 2020 года инспектор отдела автодорожного надзора остановил на трассе в Карелии автомобиль, перевозивший 40 килограмм гибкого детонирующего шнура, который относится к опасным грузам первого класса.

Водитель предъявил свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заполненное на его имя, с его фотографией. Документ вызвал у инспектора сомнения в его подлинности.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что свидетельство является подложным, лицензированной организацией не выдавался и выполнен с использованием цветного струйного принтера.

Подсудимый вину не признал. По его словам, он не знал, что документ подложный и не имеет юридической силы.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Ему запрещено изменять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования по месту регистрации без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.