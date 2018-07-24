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Новости. Общество
11:37, 24 Июля 2018

Выпившего чужую водку мужчину в Карелии убили гвоздодером

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Суд в Карелии отправил в колонию на 12 лет мужчину, который вломился в чужую квартиру и убил гвоздодером человека.

По данным Костомукшского городского суда, обвиняемый О. был пьян и с помощью строительного гвоздодера сорвал с дверной коробки одной из квартир металлическую петлю с замком, открыл входную дверь, после чего незаконно проник в жилище, где вступил в конфликт с потерпевшим Т.

В ходе ссоры он избил кулаками по лицу лежащего на кровати Т, после чего схватил его за одежду и вытащил из квартиры на лестничную площадку второго этажа, где нанес не менее 12 ударов строительным гвоздодером.

"Смерть Т. наступила в месте причинения ему повреждений, от нанесенной О. тупой травмы груди с множественными двусторонними переломами ребер и разрывами нижних долей обоих легких, осложнившейся развитием легочно-сердечной недостаточности", - отметили в суде.

Мотивом совершения преступлений явилась возникшая личная неприязнь к Т., которая усугубилась состоянием алкогольного опьянения и агрессивным настроем преступника к потерпевшему, так как последний один выпил купленную на деньги подсудимого водку для совместного распития.

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Комментарии

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2018-07-24 11:50:32
Такое тут не прощают пацаны.
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