Выпившего чужую водку мужчину в Карелии убили гвоздодером

Суд в Карелии отправил в колонию на 12 лет мужчину, который вломился в чужую квартиру и убил гвоздодером человека.

По данным Костомукшского городского суда, обвиняемый О. был пьян и с помощью строительного гвоздодера сорвал с дверной коробки одной из квартир металлическую петлю с замком, открыл входную дверь, после чего незаконно проник в жилище, где вступил в конфликт с потерпевшим Т.

В ходе ссоры он избил кулаками по лицу лежащего на кровати Т, после чего схватил его за одежду и вытащил из квартиры на лестничную площадку второго этажа, где нанес не менее 12 ударов строительным гвоздодером.

"Смерть Т. наступила в месте причинения ему повреждений, от нанесенной О. тупой травмы груди с множественными двусторонними переломами ребер и разрывами нижних долей обоих легких, осложнившейся развитием легочно-сердечной недостаточности", - отметили в суде.

Мотивом совершения преступлений явилась возникшая личная неприязнь к Т., которая усугубилась состоянием алкогольного опьянения и агрессивным настроем преступника к потерпевшему, так как последний один выпил купленную на деньги подсудимого водку для совместного распития.