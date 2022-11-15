Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания в Петрозаводске

В этом году работодатели Петрозаводска чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения.

В 34% организаций вопрос о премиях пока остается открытым. Это на 13 процентных пунктов больше, чем год назад.

Еще 32% уже точно собираются выплатить годовые бонусы, но при этом только 17% премирует всех сотрудников, а 15% сделает это выборочно, исходя из результатов работы.

Ожидают выплаты премии в этом году 30% работающих. Не надеются на бонус 58%.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 36%, то среди респондентов старше 45 — только 25%.