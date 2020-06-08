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Выплатить по 10 тысяч рублей родителям студентов предлагают депутаты парламента Карелии

Новости. Общество
15:33, 09 Июня 2020
фото: pixabay
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Депутаты парламента Карелии инициировали обращение к российским властям с просьбой назначить единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте до 23 лет и учащихся по очной форме обучения.

Карельские депутаты предлагают выплатить родителям студентов по 10 тысяч рублей.

По словам автора инициативы депутата Марины Гуменниковой, "фактически эти дети полностью находятся на иждивении родителей". А если студенты учатся на платной основе, то эта нагрузка еще больше.

По мнению депутата Леонида Лиминчука, выплаты должны получить не все подряд, а те, кто в них действительно нуждается.

Какое решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ваня
2020-06-09 15:51:46
Предлагаю выплатить по 100.000 каждому кому нужно, по 200.000 тем, кому не очень нужно....
Предлагать "мы"умеем! Факт! А сделать и потом рассказать об этом вот это было бы лучше!
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