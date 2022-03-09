Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае

Средства для детей, растущих в семьях с невысокими доходами, будут начисляться за период с 1 апреля.

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае, они будут зачисляться за период с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Об этом информирует ТАСС.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он.