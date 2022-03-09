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Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае

Новости. Общество
20:30, 17 Марта 2022
фото: © Сергей Макаров / ТАСС

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Средства для детей, растущих в семьях с невысокими доходами, будут начисляться за период с 1 апреля.

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае, они будут зачисляться за период с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Об этом информирует ТАСС.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал он.

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