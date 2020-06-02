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Выплаты на детей от 16 до 18 лет инициировали депутаты парламента Карелии

Новости. Общество
09:59, 03 Июня 2020
фото: pixabay
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Депутаты парламента Карелии инициировали обращение к российским властям с просьбой назначить единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Текст проекта обращения поступил в Законодательное собрание.

"В настоящее время в адрес депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия стали поступать обращения граждан, проживающих в республике, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет, как правило являющихся учащимися образовательных организаций и находящихся в силу этого на полном иждивении родителей, по вопросу расширения возрастного диапазона для выплаты указанной единовременной помощи", - говорится в проект обращения.

О размере выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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