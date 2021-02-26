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Выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году

Новости. Общество
19:40, 27 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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В 2021 году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства России.

"Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции", — говорится в сообщении.

Девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью — для получения аттестата им нужно будет сдать либо Государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ по русскому языку.

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Комментарии

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однозначно
2021-02-27 20:17:29
Правильное решение. А то все блогеры, фотографы, реперы и прочие и правозащитнички. Работать некому.
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