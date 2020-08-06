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Выращивание садовой земляники в Карелии планируют перевести на индустриальную основу

Новости. Экономика
09:23, 07 Августа 2020
фото: pixabay
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Министерство сельского хозяйства Карелии готово поддержать первый в республике совместный бизнес-проект с крымским производителем садовой земляники по индустриализации этой сферы деятельности.

Об этом было объявлено на встрече руководства Минсельхоза с руководителем работающей в Крыму компанией «Ягодная поляна» Сергеем Ястребом и главой фермерского хозяйства Ксенией Сосункевич из поселка Шуя.

Предприниматели рассказали об идее сотрудничества по созданию туннельных сооружений для выращивания садовой земляники, поставке посадочного материала, совершенствованию технологии выращивания культуры, возможностей вхождения в крупные федеральные торговые сети.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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