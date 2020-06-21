Выросла просроченная задолженность по зарплате перед работниками предприятий Карелии

Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2020 года составила 43,1 млн рублей, что на 5,6% больше, чем месяцем ранее.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 42,5% приходится на транспорт, 24,4% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки,21,2% – на добычу полезных ископаемых, 8,9% – на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 2,6% – на строительство, 0,4% – на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Какая сумма задолженности приходится, в среднем, на одного работника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".