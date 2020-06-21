890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии показал, как на селе проходят досрочные выборы по поправкам в Конституцию (ФОТО) 10
21.06.2020 12:53
Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной 3
21.06.2020 16:26
Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок 22
21.06.2020 16:08
В Петрозаводске начато административное расследование в отношении перевозчиков-нарушителей 3
21.06.2020 15:52
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ
21.06.2020 19:00
Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО) 1
21.06.2020 16:00

Выросла просроченная задолженность по зарплате перед работниками предприятий Карелии

Новости. Общество
09:49, 22 Июня 2020
фото: © Василий Смирнов/ТАСС
Загрузка...

Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2020 года составила 43,1 млн рублей, что на 5,6% больше, чем месяцем ранее.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 42,5% приходится на транспорт, 24,4% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки,21,2% – на добычу полезных ископаемых, 8,9% – на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 2,6% – на строительство, 0,4% – на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Какая сумма задолженности приходится, в среднем, на одного работника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»