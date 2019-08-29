Выросли долги по неналоговым платежам у предприятий Карелии

Предприятия и компании Карелии увеличили задолженность по неналоговым платежам в бюджет на фоне общего сокращения долгов по налогам.

Об этом сообщил на заседании правительства заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

"К сожалению, по неналоговым платежам, за исключением платы за использование лесов, в частности, по арендным платежам, у нас остается тенденция роста", - сказал Грищенков.

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