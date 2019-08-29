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Новости. Экономика
12:38, 29 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Выросли долги по неналоговым платежам у предприятий Карелии

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Предприятия и компании Карелии увеличили задолженность по неналоговым платежам в бюджет на фоне общего сокращения долгов по налогам.

Об этом сообщил на заседании правительства заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

"К сожалению, по неналоговым платежам, за исключением платы за использование лесов, в частности, по арендным платежам, у нас остается тенденция роста", - сказал Грищенков.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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