Выросли поступления налогов от игорного бизнеса в Карелии

Минфин Карелии зафиксировал существенный рост налоговых поступлений от работающих в регионе букмекерских контор и тотализаторов.

Министерство финансов Карелии подвело итоги поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики в январе-феврале 2019 года. Так, в феврале этого года республиканская казна пополнилась на 1,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

При этом рост поступлений по налогу на игорный бизнес составил 31,9%.

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