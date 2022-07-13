Выросло число владельцев магазинов в Карелии, которые не верят в светлое будущее

В Карелии резко выросло число руководителей организаций розничной торговли, которые ожидают ухудшения ситуации в отрасли.
Это следует из результатов опроса ритейлеров, проведенного Карелиястатом во втором квартале 2022 года.
Среди владельцев магазинов, участвовавших в опросе, 15% заявили, что прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие месяцы. Это на 10% больше, чем во время предыдущего опроса, проводившегося в первом квартале.
Вместе с тем, каждая пятая организация розничной торговли в Карелии прогнозирует позитивные изменения в бизнесе.
Увеличение прибыли ожидают 30% респондентов, а рост штатной численности сотрудников — 20% опрошенных.
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