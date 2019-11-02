Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть

За последнее время вышло сразу три приличных детективных сериала, которые вы оцените.

1. "Блудный сын" (16+). Отличная альтернатива сериалам "Мыслить как преступник" (0+) и "Охотник за разумом" (16+). В центре сюжета специалист, который изучает поведение серийных маньяков. Но дело осложняется тем, что родной отец героя – серийный убийца по кличке Хирург, пишет Peopletalk.

2. "Невероятное" (16+). Детективная драма о девушке по имени Мария, которую обвиняют в клевете (она утверждает, что ее изнасиловали). Двум детективам придется постараться, чтобы доказать ее правоту.

3. "Лаймтаун" (16+). Сериал для любителей и детективов, и фантастики. В городке Лаймтаун бесследно пропадают три сотни человек. Радиожурналистка Лиа Хэддок берется за расследование, потому что один из исчезнувших – ее родной дядя.