Реклама на сайте
Прислать новость
ВАЗ поставил кроссовер на два колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Татьяна Тишкова: «Если ты не умеешь общаться с людьми, то тебе нечего делать в администрации района» 3
24.05.2021 17:10
Диетологи рассказали о самых полезных продуктах для переболевших COVID-19
24.05.2021 19:10
Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам 26
Сегодня 06:40

Высотный дом «Онегин» с видом на озеро построят в Петрозаводске

Новости. Общество
13:30, 25 Мая 2021
фото: © Баренц Групп

Компания «Баренц Групп» объявила старт продаж квартир в новом высотном доме «Онегин» на улице Державина.

Почему «Онегин»? Не трудно догадаться, что Онегин — это название, созвучное с Онежским озером.

Детскую площадку можно изменить за 2 минуты
23.05.2021 15:50

Новый дом будет располагаться на улице Державина всего в пяти минутах езды от набережной и центра Петрозаводска. В этом районе — развития социальная инфраструктура — рядом Державинский лицей, детские сады, поликлиника. И главное — шикарные виды на Онежское озеро.

«Онегин» — это особенный дом с видом на Онежское озеро:

Ваш район — это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

Ваш двор — это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

Ваш дом — это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.

Ваш подъезд — это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Ваша квартира — это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

Самые романтичные квартиры ждут своих новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных
сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Чтиво

Сегодня 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»