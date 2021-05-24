Высотный дом «Онегин» с видом на озеро построят в Петрозаводске

Компания «Баренц Групп» объявила старт продаж квартир в новом высотном доме «Онегин» на улице Державина.

Почему «Онегин»? Не трудно догадаться, что Онегин — это название, созвучное с Онежским озером.

Новый дом будет располагаться на улице Державина всего в пяти минутах езды от набережной и центра Петрозаводска. В этом районе — развития социальная инфраструктура — рядом Державинский лицей, детские сады, поликлиника. И главное — шикарные виды на Онежское озеро.

«Онегин» — это особенный дом с видом на Онежское озеро:



Ваш район — это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.



Ваш двор — это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.



Ваш дом — это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.



Ваш подъезд — это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.



Ваша квартира — это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».



Самые романтичные квартиры ждут своих новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных

сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.