Выставка "Свой мир" откроется в музее "Кижи"

В инфоцентре музея-заповедника "Кижи" 1 марта в 15.00 состоится открытие выставки "Свой мир".

Выставка посвящена творчеству детей с особенностями развития. Это не просто выставка, но и возможность показать, что даже небольшие достижения таких детей имеют огромное значение для общества.

Обычно люди в житейской суете даже не задумываются о том, какие трудности ежедневно преодолевают семьи с особыми детьми. Потому каждая победа, каждое достижение очень ценны и достойны того, чтобы это увидели все — и сами авторы выставки, и их родители, и наставники, помогающие детям с инвалидностью адаптироваться в обществе.

Ребята создавали свои работы по проекту "Особая мастерская" в студии "Творим вместе" при Детском юношеском центре Петрозаводска. Здесь всё устроено с большой любовью и теплотой, всё направлено на развитие творческого мышления непосед. Педагог-наставник Елена Рогозина с неподдельным интересом и трепетом второй год ведёт инклюзивный проект "Особая мастерская". Ведь ей нужно понять и услышать каждого ребёнка, уловить его настроение, помочь и сгладить сложности, порой приласкать или поговорить по душам. C помощью ярких красок и глины, кисточек и пластилина, музыки и мультфильмов Елена превращает хмурый день — в светлый, дождь — в радугу, слёзы — в смех. Здесь занимаются и обычные дети, посильную помощь оказывают "особые волонтеры", благодаря которым дети приобрели не только новых друзей, но и ощутили особую причастность к жизни в обществе, свою вовлечённость и значимость.

Выставка "Свой мир" — о том, сколько добра, радости и творчества кроется порой даже в самых тяжёлых жизненных ситуациях. Экспозицию составляют работы, изготовленные в различных техниках, фотографии воспитанников студии, их совместные творения. Все произведения очень живые, яркие и трогательные. Здесь вы увидите модульную картину под названием "Мы все немножечко волшебники…", инсталляцию с необычными деревьями, где живут добрые ангелы из глины, и расписные тарелки. Картины в технике эбру перенесут вас в космическое пространство, а уникальный "Парад планет", выполненный в смешанной технике, откроет ещё одну дверцу в мир детского творчества и мастерства. Для выполнения изделий авторы использовали разнообразные материалы: ткань, шерсть, бумагу, глину, краски. И, конечно, важной составляющей любой работы было хорошее настроение.

Выставка "Свой мир" — интерактивная площадка, где каждый участник может прикоснуться к миру особого ребёнка, погрузиться в атмосферу иного взгляда на вещи, попытаться понять, каково это — быть другим. Каждый посетитель может посадить зёрнышко, из которого вырастет яркая зелёная трава. Также гостям экспозиции предложат построить замок из глины, каждый кирпичик в котором — это мечты таких детей, их надежды быть услышанными, нужными и понятыми в нашем огромном мире.

2 апреля весь мир отмечает День распространения информации о проблеме аутизма и, конечно, на выставке это день будет особенно заметным. Краски, музыка и хорошее настроение станут залогом этого дня.

Все желающие смогут посетить выставку и оценить представленные работы до 7 апреля по адресу: пл. Кирова,10 А. Часы работы с 10.00 до 18.00 выходной: пятница, суббота. Вход свободный.