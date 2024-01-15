Выставка в Петербурге поможет понять, имеют ли связь ваши семейные корни со старообрядчеством

Экспозиция в Эрмитаже расскажет о противниках реформ Никона, которые когда-то нашли убежище в Карелии, где основали общины.

Эрмитаж приглашает оценить уникальную выставку «Художественное наследие староверов Поморья». Об этом пишет runews24.ru.

На экспозиции представлено более 200 произведений искусства XVII-XIX веков. Она будет доступна до конца марта, сообщили в источнике.

Выставка включает в себя ценные иконографические работы, созданные мастерами Выга и других регионов Поморья. Выставка рассказывает об истории старообрядчества и его сопротивлении Русской православной церкви.

Старообрядцы, ставшие противниками реформ патриарха Никона, нашли убежище на Севере России, где основали общины в окрестностях реки Выг в Карелии. Здесь они смогли сохранить свою уникальную традицию искусства и культуры.

Посетители могут ознакомиться с тем, как отличить старообрядческие иконы, узнать, какие предметы и сюжеты были запрещены Русской православной церковью, а также определить, связано ли старообрядчество с их собственными семейными корнями.