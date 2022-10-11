В Петрозаводске из людей выстроят светящуюся Преображенку

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в акции в преддверии Дня народного единства.

В преддверии Дня народного единства, 3 ноября, на площади Кирова пройдет масштабная акция. Горожане, студенты, школьники и волонтеры выстроятся в огромный рисунок – силуэт Преображенской церкви на острове Кижи. Об этом сообщили в администрации города.

Участвовать в акции могут все желающие. Для этого нужно одеться потеплее, взять с собой телефон и прийти на площадь Кирова к 18.00.

Необходимо будет выстроиться в рисунок, заранее обозначенный на асфальте, а затем зажечь фонарики в телефонах. Получившееся изображение светящейся многоглавой церкви снимут сверху с дрона. Чем больше людей соберется на площади, тем четче будет обозначен светящийся контур символа Карелии.



Для праздничного настроения Городской дом культуры организует музыкальное сопровождение и небольшую концертную программу.