«Натянула шапку на лицо»: драка в маршрутке Петрозаводска разгорелась из-за ковидной маски (ВИДЕО)

Очевидец снял на камеру потасовку из-за отсутствия противоковидной маски у пассажирки в одном из маршрутных автобусов Петрозаводска.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось видео конфликта в маршрутном автобусе. По утверждению автора видео, инцидент произошел в Петрозаводске — автобус двигался по улице Шотмана.
По словам очевидца, пожилая женщина возмущалась по поводу отсутствия противоковидной маски у сидящей рядом девушки.
«Рядом с ней сидела женщина помоложе, и после тяжёлого рабочего дня это явно ей не нравилось. Она неоднократно говорила: „давайте мы все дружно замолчим и спокойно доедем каждый до своей остановки“», — утверждает автор видео.
Однако, по его словам, зачинщица конфликта не унималась.
«Вскоре терпение лопнуло, и женщина, встав с места, натянула бабке шапку на лицо, и началась потасовка… После этого многие люди в автобусе поблагодарили женщину», — рассказал очевидец.
Видео зафиксировало момент конфликта — слышно, как одна из героинь ролика зовет на помощь милицию и ищет поддержки у окружающих, но не слишком успешно.
Напомним, ранее Глава Карелии предположил, что ослабление антиковидных ограничительных мер в Карелии позволит создать у населения ощущение праздника.
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