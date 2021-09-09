Взять на работу подростков до конца года готовы почти 160 предприятий Карелии

Службы занятости населения Карелии получили множество заявок от работодателей, готовых временно трудоустроить подростков и получить за это компенсации из бюджета.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Зарплата подростков составляет от 14,7 тыс. рублей в месяц в Петрозаводске, центральных и южных районах Карелии до 17,9 тыс. рублей в северных районах. От службы занятости населения они получают дополнительно в Петрозаводске 3450 рублей, в северных районах — 4200 рублей.

Работодатели реального сектора экономики имеют право на частичное возмещение затрат на оплату труда. На начало сентября одобрены заявки на предоставление субсидии одобрены 36 работодателям.

В целом в этом году на трудоустройство подростков в Карелии планируется израсходовать более 10 млн. рублей. Из них 7,7 млн. рублей положено на частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда, а 2,9 млн. рублей — на материальную поддержку несовершеннолетних.