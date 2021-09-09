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Взятки в Карелии стали брать реже, хотя предлагают их чаще

Новости. Общество
08:00, 15 Сентября 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

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Прокуратура Карелии дала краткую характеристику состояния преступности за 7 месяцев этого года.

С января по июль в Карелии зарегистрировано 7953 преступления, что на 175 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-2,2 %).

Количество тяжких преступлений выросло на 10,9 %, что обусловлено увеличением на 14,7 % количества краж с банковских счетов, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность. Количество особо тяжких преступлений сократилось на 25,6 %.

Из числа всех зарегистрированных преступлений 60,4% составляют хищения чужого имущества. Совершено 3363 кражи (+3,4 %), из них 68 – из квартир (-6,4 %). Количество мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,1% и составило 1119, из них 814 – дистанционные (-7,1%).

В целом в течение 7 месяцев правоохранительные органы республики зарегистрировали 2124 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Зарегистрировано 458 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-27,5%). На территории республики снизилось на 18 % количество зарегистрированных преступлений (91), связанных с незаконным оборотом оружия.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,6% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 331 преступление данной категории (в прошлом году – 279).

Отмечается рост на 54,9% количества преступлений коррупционной направленности (79). В то же время в республике снизилось на 28,6% (с 14 до 10) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2021 года на 16,7% больше значения аналогичного периода прошлого года (14 по отношению к 12). Количество фактов посредничества во взяточничестве на 200% больше значения аналогичного периода прошлого года (3 по отношению к 1).

Ущерб от преступлений составил 275 млн. 344 тыс. рублей, что на 19,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Из общего числа расследованных преступлений 34,7% совершены в состоянии алкогольного опьянения (7 мес. 2020 г. - 37,7 %). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких преступлений снизилось на 6,7% (с 1351 до 1261).
Снизилось на 61,1% (с 54 до 21) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Сократилось на 62,2% (с 45 до 17) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Сократилась на 8% (с 237 до 218) преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес таких преступлений от числа расследованных деяний составляет 6% (7 мес. 2020 г. - 6,6%).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Карелии совершено 35 преступлений (7 мес. 2020 г. - 19), гражданами государств-участников СНГ – 21 (7 мес. 2020 г. - 15). Зарегистрировано 24 преступления, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (в прошлом году - 37).

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