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Власти Карелии: строительство взрослой поликлиники на Кукковке в Петрозаводске начнется в 2023 году

Новости. Общество
15:35, 01 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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В республиканском бюджете предусмотрены 24 миллиона на разработку проектно-сметной документации для строительство поликлиники на пересечении улиц Ровио и Фролова.

Сегодня, 1 сентября, глава республики Артур Парфенчиков побывал на месте будущего строительства взрослой поликлиники на Кукковке. Для удобства жителей участок под новое медицинское учреждение выбран в центре микрорайона — на пересечении улиц Ровио и Фролова. В республиканском бюджете этого года предусмотрены 24 миллиона на разработку проектно-сметной документации.  Конкурсные процедуры на проектирование объявят осенью.

− Главное, чтобы пришел надежный подрядчик, готовый решать вместе с нами задачи, которые возникают во время строительства, − отметил Артур Парфенчиков. — Для этого необходимо юридически грамотно сформировать техническое задание.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, в новой поликлинике, кроме терапевтической службы, разместится эндоскопический центр. Строительство планируется начать в 2023 году. Финансирование проекта будет вестись в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Сейчас в петрозаводском микрорайоне Кукковка проживает 27 тысяч человек взрослого населения, их обслуживает городская поликлиника № 4, которая расположена в микрорайоне Ключевая. В перспективе, с учетом развития возведения новых жилых комплексов, численность взрослых жителей Кукковки вырастет до 50 тысяч, что требует скорейшего строительства современного медицинского учреждения. По словам главного врача четвертой поликлиники Ольги Билко, по целевым направлениям для будущего медучреждения уже учатся 25 врачей.

− На каждой встрече, в каждом дворе люди говорят о том, что им нужна своя поликлиника. Более того, жители новых микрорайонов, за новым гипермаркетом «Лента», уже обращаются к нам и просят использовать положительный опыт жилого комплекса «Скандинавия», где открывается медицинский кабинет. В такое представительство можно будет прийти к участковому, получить больничный, какие-то справки, пройти осмотр, диспансеризацию, вакцинацию. Мы уже в процессе проработки этого проекта, − рассказал депутат Законодательного Собрания Карелии Алексей Хейфец.

На встрече присутствовали представители общественности Кукковки. Председатель местного совета ветеранов Любовь Кудрявцева поблагодарила правительство республики и депутатов за совместную работу по привлечению федеральных средств на строительство такого нужного жителям микрорайона объекта.

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