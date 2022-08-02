Взрыв газопровода в Карелии: какими были последствия ЧП

Прокуратура Карелии проверит обстоятельства взрыва на участке газопровода в Прионежье, после которого крупные предприятия региона были вынуждены перейти на мазут.

Ранним утром третьего августа в районе села Таржеполь Прионежского района произошел взрыв на участке газопровода. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, детонация случилась, предположительно, внутри трубы. В результате мощного взрыва фрагменты газопровода раскидало в радиусе 30 метров, а лес на площади 2,5 га загорелся. На месте взрыва образовалась воронка, и пожар распространился по двум сторонам от газопровода. Вырвавшийся огонь поднялся факелом на высоту 100 метров.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».