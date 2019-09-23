Взрывотехники за неделю уничтожили в Карелии 45 опасных предметов

Наибольшее количество взрывоопасных предметов было обнаружено в Сортавальском, Суоярвском и Лахденпохском районах, сообщили на сайте правительства Карелии.

С 16 по 22 сентября на территории республики взрывотехники обнаружили и уничтожили 45 опасных предметов времен ВОВ.

Всего с начала года изъят и уничтожен 781 взрывоопасный предмет.