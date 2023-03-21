Welcome Karelia: уникальную программу запускает Минсельхоз Карелии

На этой неделе стартует проект Минсельхоза Карелии по поддержке начинающих фермеров.

В четверг, 23 марта, начинается уникальный проект «Welcome Karelia - программа поддержки молодых фермеров», заявили в региональном Минсельхозе. Участие в проекте бесплатное.



Министерство приглашает молодых жителей республики (до 35 лет). В рамках проекта эксперты помогут научиться развивать туризм в фермерских хозяйствах, наладить работу с потребителями, туристическими агентствами, СМИ.