Welcome Karelia: уникальную программу запускает Минсельхоз Карелии

На этой неделе стартует проект Минсельхоза Карелии по поддержке начинающих фермеров.
В четверг, 23 марта, начинается уникальный проект «Welcome Karelia - программа поддержки молодых фермеров», заявили в региональном Минсельхозе. Участие в проекте бесплатное.
Министерство приглашает молодых жителей республики (до 35 лет). В рамках проекта эксперты помогут научиться развивать туризм в фермерских хозяйствах, наладить работу с потребителями, туристическими агентствами, СМИ.
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