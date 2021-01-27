WhatsApp остался самым популярным мессенджером у россиян

Мессенджер стал лидером по трафику, по данным "МегаФона", "Билайна", МТС и Tele2.

Данные исследования популярности мессенджеров опубликовал портал adindex.ru. По его итогам подтверждено лидерство WhatsApp, второе место в по трафику в сетях мобильных операторов занял Telegram, третье – Viber.

WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России по итогу 2020 г. – начала 2021 г., сообщает ТАСС. Мессенджер стал лидером по трафику, по данным "МегаФона", "Билайна", МТС и Tele2.

На втором месте в списке лидеров по трафику в сетях у сотовых операторов оказался Telegram, на третьем – Viber. Реже люди передавали данные через Facebook, FaceTime, IMO и WeChat.

По данным МегаФона, лидером по трафику в сети среди мессенджеров также является WhatsApp, он занимает долю 58% на январь этого года. На втором месте - Telegram с долей 32%. За лидерами с большим отрывом идут Viber (2%), Facebook (1,7%), IMO (1,7%). WhatsApp занимает первое место и среди мессенджеров, через которые пользователи чаще всего звонят, с долей 73%, на втором месте здесь Viber - 7,2%, на третьем - Facebook (4,4%), за ними идут IMO (4,2%), Facetime (3%). Топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент: WhatsApp (52%), Telegram (44%), IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%).

В МТС сообщили информагентству о том, что в декабре прошлого года и январе 2021 г. мобильный интернет-трафик абонентов МТС в Москве на сервисы Telegram и WhatsApp сравнялся.

"Весь 2020 год WhatsApp оставался лидером по количеству пользователей и трафика среди всех мессенджеров, в начале 2021 года мы увидели незначительное снижение трафика в приложении и увеличение пользователей", – объяснили в "Билайн".

В январе 2021 г. разработчики WhatsApp добавили в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных клиентов в Facebook. Сервис будет делиться необходимой информацией со всей группой приложений корпорации для анализа действий пользователей. Это могло повлиять на резкий рост популярности Telegram, который в начале 2021 г. занял второе место по скачиваниям в США.

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