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Wildberries рассмотрит возможность ребрендинга названия на русском языке

Новости. Общество
22:00, 07 Июня 2022
фото: Владислав Шатило / РБК

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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия компании на русском языке.

Об этом она сообщила на форуме «Неделя российского ретейла», передает ТАСС.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума отметил, что в ретейле и промышленности — засилье иностранных наименований. При этом представители бизнеса указывали, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать иностранные названия как более престижные.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — сказала Бакальчук.

Wildberries — крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд рублей.

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