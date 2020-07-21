За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии в республике скончался пожилой мужчина.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 22 апреля зарегистрирован еще один летальный исход от пневмонии. Умер мужчина 1937 г.р. с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, это уже 66 жертва внебольничной пневмонии.

По данным оперштаба, за минувшие суки 10 человек попали в больницы с внебольничной пневмонией в Карелии. Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне за сутки в Карелии 12 человек попали в больницу с диагнозом внебольничная пневмония.