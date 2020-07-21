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За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек

Новости. Общество
09:03, 22 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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За минувшие сутки от внебольничной пневмонии в республике скончался пожилой мужчина.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 22 апреля зарегистрирован еще один летальный исход от пневмонии. Умер мужчина 1937 г.р. с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, это уже 66 жертва внебольничной пневмонии.

По данным оперштаба, за минувшие суки 10 человек попали в больницы с внебольничной пневмонией в Карелии. Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне за сутки в Карелии 12 человек попали в больницу с диагнозом внебольничная пневмония.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-22 09:47:57
Если Артур Олегович не замечает "секс шопы" на пр.Ленина, то может ему в здании Правительства РК и мэрии Петрозаводска порекомендовать открыть по "секс шопчику" ну а чо? Депутат матвеев, бондарчук, министр кайдалов одобрят?!
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