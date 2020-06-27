890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Мы хотим, чтобы нашим детям и внукам было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране" (ВИДЕО) 11
27.06.2020 19:21
За сутки в Карелии число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 30 человек
Сегодня 08:35
Найти в Карелии желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематично, заявили бизнесмены 3
Сегодня 09:43
Процедура награждения почетных граждан Петрозаводска прошла в медицинских масках (ФОТО) 2
27.06.2020 15:34

За 367 млн рублей подрядчик устранит деформации и повреждения асфальта в столице Карелии

Новости. Общество
11:49, 28 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Начался ремонт дорожного полотна на улице Кирова в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" продолжает устранять деформации и повреждения дорожного полотна на городских магистралях. 27 июня подрядчик приступил к ремонту улицы Кирова: покрытие фрезеруют на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова. Кроме того, фрезерование идёт на Вознесенском шоссе от Гвардейской улицы до границы города.

Всего по муниципальному контракту, заключенному с ООО "Кондопожское ДРСУ", планируется привести в нормативное состояние 15 магистралей общей протяжённостью 7,8 км (площадью 97 900 кв. м) и 15 тротуаров протяжённостью 9,64 км (площадью 81 100 кв. м). Стоимость работ - 367 млн рублей.

За ходом ремонта, который осуществляется в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Карелия, следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Феликс
2020-06-28 12:49:56
Эх,ему бы,асфальту, год-два простоять, да со снегом весной не исчезнуть?!?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
22.06.2020, 15:16
Цены на билеты на поезд "Карелия" после карантинных ограничений выросли в четыре раза

Аналитика

26.06.2020 14:20
Обществоведение
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 4
Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»