За 367 млн рублей подрядчик устранит деформации и повреждения асфальта в столице Карелии

Начался ремонт дорожного полотна на улице Кирова в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" продолжает устранять деформации и повреждения дорожного полотна на городских магистралях. 27 июня подрядчик приступил к ремонту улицы Кирова: покрытие фрезеруют на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова. Кроме того, фрезерование идёт на Вознесенском шоссе от Гвардейской улицы до границы города.

Всего по муниципальному контракту, заключенному с ООО "Кондопожское ДРСУ", планируется привести в нормативное состояние 15 магистралей общей протяжённостью 7,8 км (площадью 97 900 кв. м) и 15 тротуаров протяжённостью 9,64 км (площадью 81 100 кв. м). Стоимость работ - 367 млн рублей.

За ходом ремонта, который осуществляется в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Карелия, следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.