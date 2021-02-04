За агитацию к незаконному митингу жительницу Карелии отправили на обязательные работы

Жительнице Кондопоги дали 30 часов обязательных работ за репост с призывом к незаконному митингу, сообщили в Кондопожском городском суде Карелии.

Жительница Карелии в один из дней января у себя дома проводила предварительную агитацию митинга. Она разместила в соцсети на своей странице репост с призывом пойти на митинг в поддержку Навального.

Кондопожский городской суд 30 января рассмотрел дело об административном правонарушении. Согласно законодательству жительница республики участвовала в организации и проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об этом. В судебном заседании женщина вину признала. Обвиняемая не спорила, что пост, содержащий агитацию граждан на несогласованный митинг, был размещен на ее странице в социальной сети. При этом жительница Карелии призналась, что намерений участвовать в митинге не имела. Не хотела наступления каких-либо вредных последствий для других участников. А разместила данную информацию с целью отслеживания событий, происходящих в стране.

Кондопожский городской суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств. И в итоге назначил нарушительнице наказание - 30 часов обязательных работ.