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За агитацию к незаконному митингу жительницу Карелии отправили на обязательные работы

Новости. Общество
15:28, 05 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Жительнице Кондопоги дали 30 часов обязательных работ за репост с призывом к незаконному митингу, сообщили в Кондопожском городском суде Карелии.

Жительница Карелии в один из дней января у себя дома проводила предварительную агитацию митинга. Она разместила в соцсети на своей странице репост с призывом пойти на митинг в поддержку Навального.

Кондопожский городской суд 30 января рассмотрел дело об административном правонарушении. Согласно законодательству жительница республики участвовала в организации и проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об этом. В судебном заседании женщина вину признала. Обвиняемая не спорила, что пост, содержащий агитацию граждан на несогласованный митинг, был размещен на ее странице в социальной сети. При этом жительница Карелии призналась, что намерений участвовать в митинге не имела. Не хотела наступления каких-либо вредных последствий для других участников. А разместила данную информацию с целью отслеживания событий, происходящих в стране.

Кондопожский городской суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств. И в итоге назначил нарушительнице наказание - 30 часов обязательных работ.

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Комментарии

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Тина
2021-02-05 17:36:12
"Стыдно за страну", недавно так сказал Олимпийский чемпион Кафельников, посмотрев расправу над Навальным, кстати ,уехал из страны Кафельников , надоело всё это...
Вася
2021-02-05 16:19:10
Представьте себе простейшую ситуацию: на ваших глазах совершается преступление, вы бежите в полицию; "Караул!!! Убивают!!!". А тебе в полиции говорят: "Постой-ка. Да ты в прошлом году улицу в не установленном месте переходил, у тебя за свет не уплачено. Да вы, батенька, сами преступник.

Скучно, девочки.
врунофф
2021-02-05 16:12:57
Не забудет не простит... берлинского пациента :)
stranger
2021-02-05 16:08:53
Старый Одесский анекдот: известный биндюжник купил в киоске газету Правду и читает вслух - повышение цен на продукты и ширпотреб, очередной обязательный заём на всю зарплату за месяц. Восклицает
-Жмуть гады ... Из- за киоска выползает известный сексот
-кого жмут?
-Ни кого, а чего, ботинки жмуть.
-так ты босиком!
- так жмуть гады.
Off
2021-02-05 16:05:07
Незаконная власть против жителей Карелии.
Просто сверху спустили разнарядку выявить смуту и отчитаться. Выявили... сиешная власть надувают щеки. Бойцы против женщин.
dimchik19725
2021-02-05 16:00:26
30 часов выделили на агитацию за прямо противоположную власть:)
amez
2021-02-05 15:40:34
Что такое "предварительная агитация у себя дома"? На кухне что ли? Много было агитируемых? Или это такое юридическое понятие, которое надо ещё переводить на русский язык?
User
2021-02-05 15:57:44
amez, это не юридическое, а просто понятие. Закон окончательно покинул страну.
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