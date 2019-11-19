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Новости. Общество
09:36, 19 Ноября 2019
фото: © РКС

У двоих петрозаводчан конфисковали автомобили

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"РКС-Петрозаводск" совместно со службой судебных приставов продолжают работу по взысканию задолженности за представленные коммунальные услуги.

Согласно законодательству, приставы вправе в счет погашения долга конфисковать личное имущество, к которому также относится автомобиль.

Так, на прошлой неделе, сотрудники "РКС-Петрозаводск" совместно с представителями службы судебных приставов перед началом рабочего дня отправились в рейд по должникам, в результате которого были конфискованы два автомобиля Nissan Almera и Nissan Primera в счет погашения долга за услуги водоснабжения и водоотведения. Должников неоднократно уведомляли о возникшей задолженности, предупреждали о начале процедуры взыскания через суд, но реакции не последовало. Игнорирование уведомлений привело к крайней мере – конфискации личного имущества приставами.

"Конфискация автомобиля – регулярная процедура, эффективная мера воздействия. Судебные приставы появляются на пороге неожиданно: рано утром, вечером после рабочего дня или в выходной. После того, как автомобиль отправляют на стоянку, должнику дают десять дней на оплату долга и дополнительных расходов на эвакуатор и оплату стоянки. Если необходимая сумма перечисляется абонентом на лицевой счет в течение 10 дней, автомобиль возвращают, так чаще всего происходит в подобных ситуациях. Если долг так и остается непогашенным, автомобиль реализуют, средства от продажи поступают в счет погашения задолженности. В том случае, когда сумма долга меньше суммы средств, полученных от реализации автомобиля, разница в деньгах возвращается должнику" - комментирует сотрудник службы судебных приставов.

Часто автомобиль для семьи – не просто средство передвижения, а главный помощник и источник дохода. Поэтому в большинстве случаев должники стараются как можно скорее закрыть задолженность. Напоминаем, что задолженность за коммунальные услуги свыше одного месяца является просроченной, и может быть взыскана через суд. Взыскание – неприятная процедура, поэтому лучше оплачивать услуги ЖКХ в указанные сроки – до 25 числа текущего месяца. Уведомление о задолженности – повод решать вопрос с долгами незамедлительно, в срочном порядке.

 

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