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Новости. Экономика
08:27, 19 Июля 2019

За франшизами – в интернет

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Сегодня при открытии собственного дела в некоторых сферах идет выбор в пользу использования франшиз, которые подразумевают работу с тщательно разработанной бизнес-схемой, известным брендом.

Здесь при грамотном подборе продукта открываются очень широкие возможности по получению хорошего дохода. Несмотря на то, что чаще всего изначально предусматривается вложение солидных денежных средств в приобретение франшизы, окупаемость при проведении правильных предварительных расчетов оказывается достаточно высокой и быстрой. Ценно и то, что продавцы деловых решений оказывают существенную поддержку в решении целого спектра задач. Так, они содействуют в подборе оптимального помещения для реализации проекта, разработке дизайна объекта, подборе персонала, проведении рекламной кампании и в решении текущих повседневных вопросов. За все эти блага идет выплата паушального взноса, составляющего около 5-10% от всей суммы инвестирования в открытие собственного дела. Иногда такой платеж не предусмотрен вообще, но определенные вложения уже включены в оборудование франчайзора или товары, которые обязательно следует приобрести.

Где подобрать оптимальную франшизу?

С выбором сферы деятельности по душе не возникает сегодня особых проблем. Такие проекты, как БиБосс, собирают в своих рамках все доступные для франчайзинга предложения в самых разнообразных направлениях. При этом каталог франшизы 2019 тщательно структурирован и удобен в изучении, включает в себя десятки векторов для развития собственного дела. По каждому продукту представлены размеры вступительного взноса, роялти, открыта информация относительно других текущих платежей, к которым должен быть готов бизнесмен. Также даны сведения о компании-продавце, ее условиях сотрудничества и прочих значимых моментах. Ознакомиться с такими базами данных можно на специализированных площадках в интернете. Вход на подобные сайты носит абсолютно открытый характер.

При подборе оптимального для конкретной ситуации продукта можно сразу же взять за ориентир имеющийся бюджет. Для работы в этом направлении предусмотрена шкала для выбора диапазона стоимости. Также можно брать себе на вооружение приготовленные сайтом франшиз вспомогательные инструменты. В качестве таковых могут выступать рейтинг лучших предложений, программы со скидками, новые, с отзывами и прочее.

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