За лечение жителя Карелии суд высчитал деньги с двух осужденных, которые его избили до полусмерти

Государство потратило на лечение жителя Карелии 70 тысяч рублей, которые суд высчитал с избивших его осужденных, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора Прионежского района в интересах государства о взыскании с двоих осужденных средств, затраченных на лечение потерпевшего по уголовному делу.

Прокуратура района установила, что двое 37-летних жителей Петрозаводска признаны виновными в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Каждому из осужденных было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Согласно приговору, в марте прошлого года во время ссоры двое петрозаводчан избили до полусмерти мужчину. В связи с полученными травмами пострадавший проходил длительное лечение в учреждениях здравоохранения на территории Петрозаводска, при этом медицинским организациям фондом обязательного медицинского страхования Карелии из средств бюджета РФ возмещены затраты на общую сумму более 70 тысяч рублей.

На данном основании прокурором района в Петрозаводский городской суд было предъявлено исковое заявление в интересах государства о взыскании с обоих осужденных в солидарном порядке сумм, затраченных на лечение потерпевшего.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль.