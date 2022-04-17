890x80
Реклама
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
17.04.2022 00:01
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20

За лечение жителя Карелии суд высчитал деньги с двух осужденных, которые его избили до полусмерти

Новости. Общество
16:45, 30 Июня 2022
фото: © istockphoto

Новости партнеров

Государство потратило на лечение жителя Карелии 70 тысяч рублей, которые суд высчитал с избивших его осужденных, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора Прионежского района в интересах государства о взыскании с двоих осужденных средств, затраченных на лечение потерпевшего по уголовному делу.

Прокуратура района установила, что двое 37-летних жителей Петрозаводска признаны виновными в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Каждому из осужденных было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Согласно приговору, в марте прошлого года во время ссоры двое петрозаводчан избили до полусмерти мужчину. В связи с полученными травмами пострадавший проходил длительное лечение в учреждениях здравоохранения на территории Петрозаводска, при этом медицинским организациям фондом обязательного медицинского страхования Карелии из средств бюджета РФ возмещены затраты на общую сумму более 70 тысяч рублей.

На данном основании прокурором района в Петрозаводский городской суд было предъявлено исковое заявление в интересах государства о взыскании с обоих осужденных в солидарном порядке сумм, затраченных на лечение потерпевшего.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2022, 22:11
Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)
23.06.2022, 15:43
Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

27.06.2022 15:19
Кофе со сливками
Жить в кайф!
Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович о том, как жить и работать в удовольствие.
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
23.06.2022 16:10
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.