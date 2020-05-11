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За минувшие праздники автоинспекторы отстранили от управления 15 водителей в Петрозаводске

Новости. Общество
10:28, 12 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В праздничные дни, с 9 по 11 мая, в столице Карелии водители садились за руль подшофе и без прав.

По сообщению Госавтоиспекции республики, за три дня автоинспекторами в городе были отстранены от управления 15 водителей: 8 с признаками опьянения, 7 - не имели права управления транспортными средствами.

Всего за 4 месяца этого года на территории Петрозаводска поймали 182 пьяных водителей, зарегистрировано 33 отказа от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Кроме этого, автоинспекторами пресечено 28 фактов управления в состоянии опьянения лицами, которые уже были наказаны за подобное нарушение.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. В случае повторного управления в состоянии опьянения - водитель подвергается уголовному наказанию.

Ранее пьяный водитель внедороджника не удержался на дороге в Карелии и упал в кювет.

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Комментарии

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кир
2020-05-12 12:34:57
Были расстреляны и складированы вдоль дороги, а машины конфискованы. Не хотите меняться. Вирус заставит.
Гость
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